قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، لمراسل تاس، إنه تم رصد دبابات أبرامز الأمريكية لأول مرة بالقرب من خط التماس القتالي شمال غرب أفدييفكا.

وأضاف "سجل مقاتلونا ظهور دبابات أبرامز الأمريكية في المنطقة. هذه هي المرة الأولى. تم رصدها في اتجاه شمال غرب أفدييفكا".

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وأشار كيماكوفسكي إلى أن القوات الأوكرانية تحاول كذلك، زيادة استخدام الطائرات بدون طيار في اتجاه أفدييفكا.

في وقت سابق، أفاد موقع Strana.ua الأوكراني، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم دبابات أبرامز الأمريكية منذ أكثر من شهر على اتجاه أفدييفكا، ومن حيث انسحبت مؤخرا.

ونشر الموقع، مقطع فيديو مدته 33 ثانية وظهرت فيه دبابة أبرامز أمريكية وهي تسير عبر قرية مدمرة وتطلق النار من مدفعها.

وفي نهاية سبتمبر 2023، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين عن البنتاغون، بأن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا.

في منتصف أكتوبر، قال ممثل قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، العقيد مارتن أودونيل، لموقع "الحرية" الأوكراني إن الولايات المتحدة سلمت لأوكرانيا الدفعة الكاملة التي وعدت بها سابقا والتي تضم 31 دبابة أبرامز.

لكن رغم ذلك، منذ ذلك الوقت لم يتم رؤية هذه الدبابات في الجبهة. وفي أوائل يناير من هذا العام، أشارت مجلة فوربس إلى أن أوكرانيا لا يمكنها استخدام دبابات إم 1 أبرامز الأمريكية في الجبهة بسبب ضعف هذه المدرعات.

المصدر: تاس