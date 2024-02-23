موقع: القوات الأوكرانية تستخدم دبابات Abrams قرب أفدييفكا منذ أكثر من شهر

أفاد موقع Strana.ua الأوكراني، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم دبابات أبرامز الأمريكية منذ أكثر من شهر على اتجاه أفدييفكا، ومن حيث انسحبت مؤخرا.

وكتب الموقع على قناته في تيلغرام: "استخدم اللواء رقم 47 في القوات الأوكرانية، دبابات أبرامز الأمريكية في الجبهة. ويجري التلميح بأنه يستخدمها منذ أكثر من شهر في اتجاه أفدييفكا".

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ونشر الموقع، مقطع فيديو مدته 33 ثانية وظهرت فيه دبابة أبرامز أمريكية وهي تسير عبر قرية مدمرة وتطلق النار من مدفعها.

وتأكيدا لتدمير الأهداف، يتضمن الفيديو لقطات تم الحصول عليها باستخدام جهاز تصوير حراري، ولكن في الحقيقة لا يمكن بدقة تحديد ماهية الهدف وهويته وهل أصابته أبرامز فعلا.

وفي شهر يناير، ذكرت مجلة فوربس أنه منذ وصول دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، لم يتم رؤيتها في أي مكان.

المصدر: نوفوستي