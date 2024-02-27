الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا في زابوروجيه خُطط لتنفيذه بمادة قتالية سامة

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن عناصره تمكنوا من إحباط هجوم إرهابي خططت لتنفيذه الاستخبارات الأوكرانية في زابوروجيه باستخدام مادة كيميائية قتالية سامة.

وجاء في بيان صدر عن المخابرات الروسية: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من إفشال محاولة قامت بها الأجهزة المختصة الأوكرانية لارتكاب عمل إرهابي في مقاطعة زابوروجيه باستخدام مادة شبيهة بالمواد السامة الحربية المسماة وفقا لتصنيف الناتو BZ.

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وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال ثلاثة مواطنين أوكرانيين" خلال العملية الأمنية.

ونوه البيان، بأن المواد الكيمائية التي تمت مصادرتها خلال العملية، تستخدم عادة في صنع أسلحة كيماوية للدمار الشامل وتم تطويرها في الولايات المتحدة.

وفتحت مديرية التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قضية جنائية بموجب المادة رقم 355 (تطوير أو إنتاج أو تخزين أو حيازة أو بيع أسلحة الدمار الشامل) والمادة رقم 205 (التحضير لعمل إرهابي) من قانون العقوبات الجنائية الروسي.

ومن المعروف أن BZ، هي مادة كيميائية بسيكولوجية قتالية، يتم استخدامها كمادة سامة لتشويش قوات العدو.

في يوم 19 فبراير، أعلن قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، عن استخدام مادة كيميائية سامة ضد العسكريين الروس في 19 أغسطس 2022، وذكر أن الحديث يدور عن مادة BZ، المدرجة في القائمة 2 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

ووفقا له، تم اكتشاف مادة مماثلة في 28 يناير 2024 في مخبأ على أراضي ميليتوبول.

المصدر: تاس