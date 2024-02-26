النمسا تستبعد تحقيق السلام في أوكرانيا دون مشاركة الرئيس بوتين في المفاوضات

أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي يشارك في مؤتمر لدعم أوكرانيا في باريس، أنه لا يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا، دون مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المفاوضات.

ونقل موقع "إكسبريس"النمساوي عن نيهامر قوله: "هناك حاجة أيضا لبوتين على طاولة المفاوضات، وإلا فلن نحقق السلام".

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وحول الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال نيهامر: "إذا كان ذلك مفيدا، وإذا كان مساعدا، سأفعل ذلك مرة أخرى".

وكان نيهامر قد قال في وقت سابق إن أوروبا يجب أن تتعاون مع دول الجنوب العالمي ودول البريكس لتحقيق السلام في أوكرانيا من خلال المفاوضات.

وفي أبريل 2022، زار نيهامر موسكو. ثم وصف المحادثة مع الزعيم الروسي بأنها "صريحة ولكنها صعبة".

هذا وقد صرح الكرملين مرارا أنه لا توجد حاليا أي شروط مسبقة من أجل انتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، وأن الأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، وهذا في الوقت الحالي لا يمكن تحقيقه إلا عبر الوسائل العسكرية.

كما تشير موسكو في الوقت نفسه إلى استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي في البلاد.

المصدر: "تاس"+RT