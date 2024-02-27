رئيس وزراء سلوفاكيا يكشف ما فاجأه في مؤتمر باريس حول أوكرانيا

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، تعليقا على المؤتمر حول أوكرانيا الذي عقد في باريس أمس الاثنين، بأن أجواء المؤتمر كانت "عسكرية" ولم تنطق هناك كلمة واحدة عن السلام.

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وقال فيتسو في تسجيل مصور نشره في ختام مشاركته في مؤتمر باريس: "يمكنني التعليق على الأجواء التي سادت الاجتماع. لقد كانت عسكرية، تستهدف دعم الحرب بأي ثمن، والقيام بكل شيء مهما كان ثمنه لضمان استمرار هذه الحرب".

وتابع: "لقد أثار استغرابي البالغ غياب كلمة واحدة حول أي خطة للسلام أو أي نوع من مبادرات السلام. نعم، أستطيع أن أؤكد أن هناك دولا مستعدة لإرسال جنودها إلى أوكرانيا، وأن هناك دولا تقول "لا أبدا"، ومن بينها سلوفاكيا، وأن هناك دولا تقول إنه ينبغي النظر في هذه المقترحات".

وفي وقت سابق، صرح فيتسو بأن عددا من دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تدرس إمكانية إرسال قواتهم العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية. واعتبر فيتو أن ذلك سيؤدي إلى تصعيد الصراع، مؤكدا أن براتيسلافا لن تتخذ مثل هذه الخطوة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال خلال مؤتمر باريس إنه رغم عدم وجود "إجماع" بشأن إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا، "لا ينبغي استبعاد أي شيء، وسنفعل كل ما يلزم لضمان عدم تمكن روسيا من الفوز في هذه الحرب".

وحذرت موسكو من أن احتمال إرسال الدول الغربية قواتها إلى أوكرانيا سيزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين الناتو وروسيا.

المصدر: "نوفوستي"