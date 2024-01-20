قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبيرت فيتسو، إن أوكرانيا تقع تحت النفوذ والسيطرة الكاملة للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي مخطئ في التمسك برأي واشنطن بدلا من تكوين وجهة نظر خاصة به.

وأضاف فيتسو في مقابلة مع قناة "RTVS" اليوم السبت: "منذ عام 2014، بعد "ميدان كييف"، أصبحت أوكرانيا تحت السيطرة والنفوذ الكاملين للولايات المتحدة ... أوكرانيا ليست دولة مستقلة، وهي تخضع للنفوذ المطلق للولايات المتحدة".

وانتقد سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، قائلا إن "الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ كبيرا، وهو لا يريد أن تكون له وجهة نظر مستقلة بشأن أوكرانيا، ولكنه يتفق فقط مع ما تقوله الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق انتقد رئيس الوزراء السلوفاكي سياسة الاتحاد الأوروبي وقال إنه يجب أن يتحول من مورد للأسلحة إلى أوكرانيا إلى صانع للسلام.

وكانت الحكومة السلوفاكية قد قررت في وقت سابق التركيز على المساعدات الإنسانية والتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

ولم يوافق مجلس الوزراء برئاسة فيتسو على اقتراح الحكومة السابقة بشأن إرسال الحزمة التالية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 40.3 مليون يورو.

وكان من المفترض أن تكون هذه الحزمة من المساعدات العسكرية هي الرابعة عشرة من سلوفاكيا، فمنذ بداية الصراع في أوكرانيا، أرسلت الجمهورية إلى كييف أسلحة وذخائر ومعدات بقيمة 671 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي