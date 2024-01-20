ضابط استخبارات أمريكي: لن تغير أي صواريخ غربية لكييف سير المواجهة مع روسيا

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، أنه لن تغير أي صواريخ أو تكنولوجيا قد يزود الغرب بها كييف مسار المواجهة مع روسيا، رغم الوضع اليائس لفلاديمير زيلينسكي.

وأضاف: "أعتقد أن زيلينسكي الآن في وضع يائس. سيطالب بالمزيد والمزيد من الأشياء السخيفة فيما سيتفاقم يأسه. لكنني لا أعتقد أن الغرب سيزود أوكرانيا بأي تقنيات يمكن أن تغير ميزان القوى.. نقلوا إلى أوكرانيا الكثير من الأسلحة المتطورة وبينها HIMARS، SCALP، Storm Shadow.لكن هذا لم يغير شيئا في نتيجة المواجهة".

إقرأ المزيد

ولفت إلى أنه إذا أتيحت الفرصة لكييف "لقصف أعمق للأراضي الروسية، فإن بعض المناطق والنظام اللوجستي والقواعد العسكرية ستكون تحت التهديد".

وأعرب ريتر عن ثقته في أن الجيش الروسي سيكون قادرا على مواجهة مثل هذا التهديد أيضا.

وتابع: "تعلم روسيا بأمر صواريخ "توروس"، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعين فيها على روسيا أن تفكر في هذا التهديد، ولدى روسيا الحلول. عندما تم استخدام صواريخ HIMARS وSCALP، ربما لم يكن الروس مستعدين بشكل كامل لكنهم عسكريون محنكون، ولديهم مؤسسات متخصصة ويدرسون الأسلحة ويجدون الحلول المناسبة لإزالة التهديد".

وأشار إلى أن HIMARS اليوم لم تعد فعالة كما كانت عندما تم استخدامها لأول مرة في أوكرانيا، وينتظر صواريخ "توروس" مصير مماثل إذا تم إرسالها لنظام كييف، لأن روسيا ستتمكن من تدميرها أيضا.

المصدر: نوفوستي