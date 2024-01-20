أكد المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي دانييل ديفيس أن أوكرانيا محكوم عليها بالهزيمة وعاجزة أمام القوة العسكرية الروسية بغضّ النظر عن الدعم العسكري الغربي، وأكاذيب كييف والغرب.

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وقال ديفيس عبر قناة Daniel Davis / Deep Dive على "يوتيوب": "الإنتاج العسكري في روسيا تسارع وابتكروا أسلحة جديدة والمزيد من المسيرات من مختلف الفئات، ولديهم ذخيرة وصواريخ وأسلحة عالية الدقة وطائرات ومروحيات وأنظمة دفاع جوي... كل من يرى ما يحدث على الأرض سيقول إنه لا توجد لدى أوكرانيا أي فرصة في هذا النزاع، والجيش الأوكراني محكوم عليه بالهزيمة".

كما انتقد ديفيس المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين على أكاذيبهم المستمرة حول نجاحات القوات الأوكرانية، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الخسائر في أوكرانيا، مضيفا أن وضع الجيش الأوكراني يزداد صعوبة أيضا بسبب نقص الأسلحة والأفراد العسكريين.

المصدر: نوفوستي