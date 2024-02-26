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مسؤول أوروبي رفيع: بعض دول الاتحاد والناتو تدرس إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا وفق اتفاق ثنائي

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مسؤول أوروبي رفيع: بعض دول الاتحاد والناتو تدرس إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا وفق اتفاق ثنائي
Sputnik Evgeni Biyatov
صورة أرشيفية
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قال رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو إن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية.

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جاء ذلك وفقا لما قاله فيكو للصحفيين عقب اجتماعه مع الحكومة ومجلس أمن جمهورية سلوفاكيا، حيث تابع: "بالنسبة لي، فإن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في باريس هو تأكيد على فشل استراتيجية الغرب في أوكرانيا، لكنني أريد أن أكون مستعدا بشكل بناء له، على الرغم من أن بعض الأفكار التي تحدثنا عنها تقشعر لها الأبدان. من بين هذه الأفكار أن مجموعة من دول (الناتو) والاتحاد الأوروبي تدرس خيار إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا على أساس الاتفاقيات الثنائية".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع في باريس اليوم الاثنين، حيث سيناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" الوضع في أوكرانيا

المصدر: RT

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