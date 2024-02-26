موظف سابق للاستخبارات المركزية الأمريكية: بوتين أصاب في رهانه

قال الرئيس السابق للقسم الروسي بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA ستيفن هول إن الرئيس بوتين كان على حق حينما راهن بشكل مؤكد على إرهاق الغرب والولايات المتحدة من مساعدة أوكرانيا.

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جاء ذلك في حوار لهول على قناة CNN، حيث تابع: "لقد أصبح من حق بوتين أن يخبر المتشككين من حوله أن رهانه على أن الغرب والولايات المتحدة تحديدا سيفقدون أعصابهم ويتوقفون عن دعم أوكرانيا كان سليما".

وأشار هول إلى أنه بعد مرور عامين يمكن لبوتين أن يقول لهؤلاء: "انظروا، ها هو الصبر يؤتي ثماره. والأمر متروك للغرب كي يثبت خطأه".

وقد أشارت وسائل الإعلام الغربية مرارا وتكرارا إلى أن هناك يأسا في أروقة السلطة بأوكرانيا وسط إرهاق دولي متزايد من الصراع، ونقص في المساعدات الغربية، مع عدم توقع الغرب نجاحا من كييف في عام 2024 مع استنزاف القوات الأوكرانية بشكل متزايد.

المصدر: CNN