الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وتحييد 1100 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها حررت بلدة سيفيرنويه في جمهورية دونيتسك، وحسنت مواقعها على عدة محاور، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 1105 جنود خلال آخر 24 ساعة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز نقاطه:

على محور كوبيانسك، سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملائمة، كما صدت هجومين مضادين، وبلغت خسائر العدو نحو 30 عسكريا

على محور دونيتسك، حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على الخط الأمامي، كما صدت 7 هجمات مضادة، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 420 جنديا

على محور أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات "الوسط" بتحرير قرية سيفيرنويه، واستولت على خطوط ومواقع أكثر ملائمة، كما صدت 9 هجمات مضادة، وخسر العدو هناك نحو 485 عسكريا، ودبابتين إحداهما "أبرامز" أمريكية الصنع، وثلاث عربات مشاه قتالية بما فيها من طراز "برادلي"، ومعدات أخرى

صد 3 هجمات على محور جنوب دونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو نحو 130 عسكريا

على محور خيرسون استولت القوات الروسية على مواقع أكثر ملائمة، كما صدت 3 هجمات مضادة، وخسر العدو نحو 40 جنديا

إصابة مستودع وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية، ومحطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي-18"، ومركز تحكم للواء الدفاع الأقليمي رقم 128، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة

إسقاط طائرة "سو-25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة نيكولايف، وتدمير 69 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية