السفير الروسي لدى برلين: الخطابات العسكرية العدوانية تتزايد تجاه روسيا في ألمانيا

أعرب السفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشايف أن موسكو تتابع الخطاب العسكري العدواني المتزايد على مستوى عال في ألمانيا.

وأكد السفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشايف في تعليقه على اعتماد البرلمان الألماني قرارا بشأن توريد أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، قائلا: "دليل آخر على تورط برلين الوثيق في الصراع الأوكراني".

وأضاف: "نلاحظ بقلق بالغ الخطاب العسكري العدواني المتزايد الذي يسمع في ألمانيا على مستوى سياسي رفيع، وأعني الدعوات العامة لإعداد الجيش الألماني بالدخول في صراع مع روسيا".

وأوضح: "هذه إشارة مثيرة للقلق للغاية، والشيء المشجع الوحيد هو أن الجميع في ألمانيا لا يشاركون هذا النهج، ويفهمون ما يحدث".

وأيد البوندستاغ الألماني، في وقت سابق، قرار فصائل أحزاب الائتلاف حول نقل أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

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هذا وحذرت روسيا مرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع متطلبات التسوية، ولا تؤدي إلا لإطالة أمد النزاع، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي طرفا مباشرا في الصراع.

المصدر: نوفوستي