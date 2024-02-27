البيت الأبيض لا يعتزم إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها لا تعتزم إرسال القوات إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية هناك.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريين واتسون، للصحفيين يوم الثلاثاء، إن "الرئيس بايدن كان واضحا حول أن الولايات المتحدة لن ترسل القوات للقتال في أوكرانيا".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يمكن استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا لمنع روسيا من تحقيق الانتصار، والذي أدلى به في ختام مؤتمر دولي حول دعم أوكرانيا في باريس، يوم الاثنين.

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وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو أن بعض الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والناتو يدرسون إمكانية إرسال القوات إلى أوكرانيا بناء على اتفاقيات ثنائية مع كييف.

لكن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أكد أن الحلف لا يخطط لأي شيء من هذا القبيل. كما استبعد عدد من كبار المسؤولين في عدة دول أوروبية إرسال قوات بلدانهم إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات