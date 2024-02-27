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بريطانيا: لا نخطط لنشر "واسع النطاق" للقوات في أوكرانيا

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بريطانيا: لا نخطط لنشر
Globallookpress IMAGOPRESIDENT OF UKRAINE OFFICE
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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قال الممثل الرسمي لرئيس الوزراء ريشي سوناك إن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر قوات "واسعة النطاق" في أوكرانيا.

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جاء ذلك وفقا لما نقلته "رويترز" نقلا عن الممثل الرسمي لسوناك، تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية إرسال قوات من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا، حيث تابع: "إلى جانب العدد المتواضع الموجود في البلاد لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ليس لدينا أي خطط لنشر قوات على نطاق واسع".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "لتحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى، وتابع أن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من "الانتصار في هذه الحرب". ووفقا له، فقد ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد، لكنه لم يستبعد، في الوقت نفسه، "أي شيء في تطور الوضع".

المصدر: رويترز

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