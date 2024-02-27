بوليانسكي: إسرائيل وأوكرانيا تخوضان معركة ضد الإنسانية

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن إسرائيل وأوكرانيا تخوضان معركة ضد الإنسانية والقانون الإنساني الدولي.

وكتب بوليانسكي على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "من المؤكد أن أوكرانيا وإسرائيل، تخوضان نفس المعركة ضد الإنسانية والقانون الإنساني الدولي".

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وأضاف: "سنعارض، بالتعاون مع الأمم المتحدة، المحاولات الإسرائيلية لتصوير عملية قتل المدنيين في قطاع غزة، وهي انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، على أنها كفاح ضد الإرهابيين. بهذا الشكل بالذات، حاولت أوكرانيا تصوير عمليات قتل المدنيين التي ارتكبتها على مدى 10 سنوات في دونباس على أنها معركة ضد الإرهابيين، وحصلت في النهاية على الرفض من المحكمة الدولية".

ووصف بوليانسكي كلمات مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي قارن تصرفات روسيا في أوكرانيا بهجوم حماس على إسرائيل، بأنها "هراء وهذيان".

وكتب بوليانسكي: "يستمر هذا الهراء... قبل أسبوع سمعنا من ممثل إسرائيل أن "الأمم المتحدة هي حماس". واليوم - أن روسيا هي حماس".

المصدر: تاسِ