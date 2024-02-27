عضو بمجلس الدولة الفرنسي يستهجن صمت أوروبا على هدم كييف لصروح النصر على النازية

وصف عضو مجلس الدولة الفرنسي والناشط الحقوقي أرنو كلارسفلد، صمت الدول الأوروبية حيال هدم الصروح السوفيتية، التي تجسد النصر على النازية في أوكرانيا بـ"السلوك المتناقض".

وكتب كلارسفلد في حسابه على منصة "إكس": "قامت أوروبا بفضل نتائج الانتصار على النازية، بينما تصمت بشكل متعمد ومتناقض، على قيام النظام الأوكراني منذ عام 2014 بهدم المعالم التذكارية السوفيتية لذكرى الانتصار على النازية".

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وأشار كلارسفلد إلى أن السلوك لم يتوقف عند هذا الحد بل اتسع ليطال تسميات الملاعب والطرقات بأسماء المتعاونين الأوكرانيين الذين تعاونوا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية وقتل عشرات الآلاف من العائلات اليهودية".

ودعا كلارسفلد في منشوره إلى النأي بالنفس عن سياسات كييف، لافتا إلى أنه لا ينبغي جر الاتحاد الأوروبي إلى المواجهة مع روسيا التي تدفعه إليها السلطات الأوكرانية.

المصدر: RT