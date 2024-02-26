وكالة: برلماني أوكراني من حزب زيلينسكي مطلوب دوليا يختبىء في إسرائيل ويعمل تحت اسم مستعار

ذكرت وكالة أنباء "يونيان" أن النائب الأوكراني في حزب "خادم الشعب" فلاديسلاف تروبيتسين والمدرج ضمن المطلوبين الدوليين في أوكرانيا يختبئ في إسرائيل باسم مستعار ويعمل سمسار عقارات.

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ونقلت الوكالة عن ألكسندر ليمينوف الخبير في مجال سياسة مكافحة الفساد، أن تروبيتسين متهم بقضايا فساد في أوكرانيا، ويختبئ في إسرائيل حاليا تحت اسم مستعار.

وأضاف ليمونوف للوكالة: "يختبئ تروبيتسين تحت اسم آرون وهو متواجد في مدينة حيفا حيث يعمل هناك سمسار عقارات".

وأوضح أن تروبيتسين غادر أوكرانيا عقب تلقيه رسالة من مديرية الاستخبارات العامة حيث غادر الحدود الأوكرانية مع بولندا في سيارته المرسيدس "إس 600" في الـ 13 من مايو 2023، وذلك قبل 3 أيام من اجتماع المحكمة العليا لمكافحة الفساد حيث يتم النظر في قضية تلقيه رشوة "لحل إشكالات تتعلق بالتصاريح التجارية في كييف".

وأفادت المحكمة العليا لمكافحة الفساد الأوكرانية في يونيو الماضي بأنها أدرجت اسم تروبيتسين في قائمتها للشخصيات المطلوبة دوليا.

وأشارت وكالات الأنباء الأوكرانية في فبراير 2022 إلى أن تروبيتسين اعتقل رفقة 5 آخرين من شركائه المزعومين لتلقي رشوة قدرها 1.26 مليون غريفنيا (أكثر من 34 ألف دولار)، حيث تم القبض عليه لمدة شهرين وتم إطلاق سراحه بعد بضعة أيام بكفالة قدرها 15 مليون غريفنيا (406 آلاف دولار). ونفى النائب تلقيه رشوة.

المصدر: نوفوستي