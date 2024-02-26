قالت ماو نينغ المتحدثة باسم خارجية الصين تعليقا على كلمات النائب الأوكراني أليكسي غونشارينكو حول استعداد كييف للقتال مع الأمريكيين ضد الصين إن مواجهات الكتل العسكرية لا توفر الأمن.

في وقت سابق، أكد عضو البرلمان الأوكراني غونشارينكو أن الأوكرانيين مستعدون للقتال في المستقبل ضد إيران أو الصين أو كوريا الشمالية- "لا فرق" مع من، طالما أنهم إلى جانب الولايات المتحدة.

وأضافت الدبلوماسية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "أعتقد أن الأزمة الأوكرانية علمتنا درسا مهما: المواجهة بين الكتل لا يمكن أن تضمن الأمن".

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وأكدت الدبلوماسية أن الصين، باعتبارها دولة كبرى مسؤولة ستواصل لعب دورها البناء في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن نظام كييف لا يخدم مصالحه الوطنية، بل يخدم مصالح دول ثالثة ويستخدم الغرب أوكرانيا كأداة للقصف وكساحة اختبار.

المصدر: نوفوستي