أعلن النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو في مقابلة مع شبكة CNN، أن الأوكرانيين مستعدون لمحاربة إيران أو الصين أو كوريا الشمالية إلى جانب الولايات المتحدة في المستقبل.

وقال غونشارينكو: "إذا اندلعت أي حرب في المستقبل وكانت الولايات المتحدة بحاجة إلى مقاتلين، فمن سيكون في الخنادق قرب طهران؟ لا أعتقد أن العديد من الدول مستعدة لذلك. الأوكرانيون مستعدون لذلك، مستعدون للوقوف جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة أو في الخنادق قرب طهران، أو في كوريا الشمالية، أو قرب بكين، لا يهم".

إقرأ المزيد

وأشار النائب الأوكراني إلى أن كييف تفتقر الآن إلى دعم حلفائها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن نظام كييف لا يخدم مصالحه الوطنية، بل يخدم مصالح دول ثالثة.

وصفت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن أوكرانيا تحولت إلى أداة في أيدي الغرب، الذي يريد تدمير البنية الأمنية في المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

المصدر: نوفوستي