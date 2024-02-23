الدفاع الروسية: الجيش الروسي يواصل تقدمه على محور أفدييفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش يواصل تقدمه على محور أفدييفكا، وتمكن من صد 39 هجمة مضادة للقوات الأوكرانية في أسبوع واحد وكبد قوات كييف أكثر من 2900 عسكري بين قتيل وجريح.

وقالت الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة القوات المركزية الروسية على محور أفدييفكا، بتحرير مدينة أفدييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل التقدم في الاتجاه الغربي. وصدت 39 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية في بلدات بيرديتشي ولاستوشكينو وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وكبدت العدو خسائر تقدر بأكثر من 2900 جندي بين قتيل وجريح خلال أسبوع على هذا المحور".

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وأضافت الوزارة أنه بالتعاون والتنسيق مع الطيران والمدفعية، قضت القوات الروسية على مراكز تجمع للجنود والآليات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق بلدات وقرى أورلوفكا وسولوفييفو وسيمينوفكا وتونينكو وإيفغينوفكا، وميروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك. وفقدت القوات الأوكرانية 4 دبابات و37 مدرعة و90 سيارة و8 مدفعيات ميدانية وراجمة صواريخ من طراز "غراد".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة، أنه خلال انسحاب قوات كييف من أفدييفكا، تم أسر أو فقد ما بين 850 إلى ألف جندي أوكراني.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعتبر بمثابة نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT