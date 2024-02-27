"ميليتاري واتش": الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر جراء الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية

ذكرت مجلة "ميليتاري واتش" المتخصصة في الشؤون العسكرية أن الفعالية القتالية للقوات الأوكرانية قد تم تقويضها بشدة بسبب الخسائر الفادحة والنقص الحاد والمتفاقم في المعدات.

وأوضحت المجلة: "تشير المصادر الغربية على الأرض في أوكرانيا بشكل متزايد إلى أن الفعالية القتالية لا سيما لوحدات النخبة في الخطوط الأمامية في أوكرانيا قد تم تقويضها بشكل كبير بسبب النقص الحاد والمتفاقم في المعدات".

وأضافت المجلة: "وفقا لمصادر أوكرانية، فإن وحدات الخطوط الأمامية تتكبد خسائر فادحة، تصل إلى 80-90% من قوتها القتالية".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها حررت بلدة سيفيرنويه في جمهورية دونيتسك، وحسنت مواقعها على عدة محاور، فيما خسر الجيش الأوكراني نحو 1105 جنود خلال آخر 24 ساعة.

ودمر الجيش الروسي، يوم أمس أول دبابة "أبرامز" تستخدمها القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة على محور أفدييفكا.

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كما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية تجاوزت 444 ألف جندي. موضحا أن كييف ترمي ما تبقى من احتياطياتها في المعركة وتقوم على عجل بتجنيدات قسرية لمنع انهيار دفاعاتها.

المصدر: RT + "ميليتاري واتش"