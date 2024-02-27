زعيم الديمقراطيين: سينقسم "الناتو" حال خسارة أوكرانيا الحرب وسيدير الحلفاء ظهورهم للأمريكيين

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إن أوكرانيا ستخسر حربها مع روسيا دون مساعدة أمريكية، الأمر الذي سيتسبب بخسارة واشنطن لحلفائها.

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وأضاف شومر في إفادة صحفية تلت مباحثات الكونغرس الأمريكي مع الرئيس جو بايدن حول المساعدات الأوكرانية، قائلا: "أجمعنا خلال الاجتماع أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأوكرانيا سيخسران الحرب إن لم نمدهم بالأسلحة بسرعة".

وفقا لشومر لا يمكن للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا أن تنتظر الموافقة أكثر من ذلك، فلا يمكن لواشنطن السماح لكييف بالخسارة، مضيفا: "في أفضل السيناريوهات وأقلها ضررا سيكون هناك انقسام في حلف "الناتو" حال خسارة أوكرانيا، وسيدير الحلفاء ظهورهم للولايات المتحدة".

وأشار شومر إلى أن 4 ألوية أوكرانية خاملة تماما ناهيك عن افتقارها للأسلحة التي تمكنها من مواصلة المشاركة في المعارك.

ويواجه مجلس النواب، الذي يقوده الجمهوريون، ضغوطا كبيرة لتمرير حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار من أجل أوكرانيا وإسرائيل، فضلا عن أولويات الأمن القومي الأخرى.

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وفي وقت سابق أعلن جونسون أن مجلس النواب "لن يرضخ للضغوط" في ما يخص التشريع حول تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ.

مع ذلك، تفيد تقارير بأن دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا أثارت انقساما في الكونغرس، وبين مؤيديه من أنصار الحزب الجمهوري.

ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي