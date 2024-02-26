أكد سفير جنوب إفريقيا لدى روسيا مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، أن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي يعترفون خلال التواصل الشخصي معهم بضرورة التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا.

وقال السفير في مقابلة مع وكالة "تاس": من خلال تواصلي مع زملائي من الاتحاد الأوروبي، يمكنني أن أؤكد لكم أن الجميع يدركون أن نوعا من التسوية سيكون ضروريا، وبدون هذا لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات".

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وفي وقت سابق، أكد النائب ديفيد أراخاميا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب زيلينسكي في برلمان أوكرانيا، أنه كان بالإمكان وقف النزاع الأوكراني في ربيع العام الماضي 2022 لو أن كييف وافقت على مبدأ استقلالية الدولة الأوكرانية.

وبعد مفاوضات مع الجانب الروسي في إسطنبول، دعا رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون كييف إلى عدم التوقيع على أي شيء مع روسيا الاتحادية و"القتال فقط".

وذكرت صحيفة "التايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "ينفي تورطه في انهيار مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في ربيع عام 2022".

ويدعو الغرب باستمرار الجانب الروسي إلى المفاوضات، حيث تبدي موسكو بدورها استعدادها لهذا الأمر، وفي الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للتفاوض.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلّا أن كييف فرضت حظرا على هذا الأمر حتى على المستوى التشريعي في البلاد.

وأشار الكرملين إلى أنه لا توجد حاليا أي شروط مسبقة لانتقال الوضع إلى المسار السلمي، بينما لا يزال تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

المصدر: "تاس"+RT