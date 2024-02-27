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ولي العهد السعودي يؤكد حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية

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ولي العهد السعودي يؤكد حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية
Globallookpress Saudi Press Agency
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي- صورة أرشيفية
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي حرص الرياض ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء أوجه العلاقات السعودية الأوكرانية، وبحثا آخر المستجدات وتطورات الأزمة الأوكرانية.

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وأكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وعبر الرئيس الأوكراني عن التقدير والشكر للجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق بأن زيلينسكي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد استقبل في الرياض أمس، رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، الذي يقوم ووفد مرافق له بزيارة رسمية إلى السعودية.

المصدر: واس

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