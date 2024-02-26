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ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي في الرياض

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ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي في الرياض
(وكالة الأنباء السعودية)
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم، رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، الذي يقوم ووفد مرافق له بزيارة رسمية إلى السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين السعودية وروسيا وآفاق التعاون البرلماني، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما نقل رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين التحيات الحارة والتمنيات الطيبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي في الرياض
(وكالة الأنباء السعودية)

ويجري وفد "الدوما" برئاسة فولودين زيارة رسمية إلى السعودية، تعتبر الأولى من نوعها لرئيس مجلس الدوما إلى المملكة.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس الدوما الروسي في الرياض
(وكالة الأنباء السعودية)

وعقد فولودين ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، في وقت سابق اجتماعا، بحثا خلاله قضايا تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، فيما دعا فولودين البرلمانيين السعوديين لزيارة روسيا العام الجاري.

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وتشهد العلاقات بين روسيا والسعودية تطورا ملحوظا على جميع المستويات، حيث زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، روسيا، في مارس 2023، والتقى بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وفي مايو، زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف المملكة العربية السعودية.

كما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض شهر ديسمبر الماضي، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا تطور العلاقات الودية بين موسكو والرياض، فيما أوضح بن سلمان أن التعاون بين السعودية وروسيا يساعد على ضمان الأمن في الشرق الأوسط.

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المصدر: RT

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