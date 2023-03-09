لافروف يستقبل نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة الروسية موسكو اليوم

وقد رحب وزير الخارجية الروسي بنظيره السعودي، وأكد على أن كافة الوزارات المعنية بتعزيز التعاون بين البلدين على اتصال دائم، فيما تعتبر روسيا من المهم بمكان الاستمرار في ذلك التنسيق المتبادل والدائم على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية، لا سيما في الاقتصاد والتجارة، فيما يتم الاتفاق دائما على الخطوات المناسبة لتطوير هذا التعاون الثنائي.

إقرأ المزيد

كذلك رحب لافروف بالاهتمام المتزايد لدى المملكة العربية السعودية بتسوية القضايا الإقليمية وكذلك الدولية، وأعرب عن أمله في أن يتم الاتفاق اليوم على مزيد من الخطوات في هذا المسار.

كذلك شكر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، نظيره الروسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأكد على أنه دائما هناك جديد في العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية وروسيا، والتي "نسعى دائما لتطويرها وتعزيزها" على حد تعبير الوزير.

كما أثنى بن فرحان على التنسيق القائم في شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق بالعلاقات المشتركة، ومواجهة التحديات الدولية.

وتابع الوزير السعودي: "نعقد الاجتماع اليوم على أرضية من التاريخ الممتد للعلاقة المتميزة بين بلدينا، ونتطلع أن تسهم المباحثات اليوم، والتعاون القائم بين مسؤولينا في البلدين، في توحيد الرؤى، ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات أرحب، وفقا لتوجيهات قيادات البلدين".

المصدر: RT