روسيا تخطط لإطلاق مشروع ضخم في السعودية

كشفت جمهورية كاريليا في روسيا عزمها إنشاء منطقة تجارة حرة بالسعودية مختصة في صناعة الأخشاب والبناء وتعزيز سلاسل الإمداد وإقامة صناعات مشتركة بين المستثمرين في البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي اليوم، بنائب رئيس جمهورية كاريليا في روسيا ألكسندر يي شيبيك ، الذي يرأس وفدا يضم 7 من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الأخشاب والبناء بحضور سفير جمهورية روسيا لدى الرياض سيرغي كوزلوف ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني.

ودعا نائب رئيس جمهورية كاريليا المستثمرين السعوديين للاستفادة من حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة وبرنامج حكومي للدعم يغطي 50% من قيمة الاستثمار، مستعرضا مقومات الاستثمار في بلاده وتميزها عالميا في صناعة الأخشاب والبناء فضلا عن مجالات السياحة والتعدين.

من جهته أعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية عن كامل دعم الاتحاد لتعزيز العلاقات بين روسيا والسعودية وتعريف المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية كاريليا الروسية وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال في الدولتين.

المصدر: واس