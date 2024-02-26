فولودين يدعو البرلمانيين السعوديين في الرياض لزيارة روسيا العام الجاري

بحث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، خلال اجتماعهما في الرياض، قضايا تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي"، حيث دعا فولودين، خلال اللقاء، البرلمانيين السعوديين لزيارة روسيا عام 2024، وتابع: "لقد ناقشنا مسألة توقيع اتفاقية بين مجلس الدوما الروسي ومجلس الشورى السعودي، وسيكون من الصواب القيام بذلك أثناء زيارتكم لنا في روسيا".

وقال فولودين: "إن حجم التجارة بين بلدينا آخذ في النمو، ويتعين القول إننا نعمل بشكل أكثر نشاطا في مجال التعاون الإنساني. لهذا، فمن المهم جدا بالنسبة لنا أن يصبح عملنا منهجيا، ونحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لتوفير الدعم التشريعي للقرارات المتخذة على مستوى رؤساء الدول: ملك المملكة العربية السعودية والرئيس الروسي".

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ووفقا لرئيس مجلس الدوما، فإن أحد الجوانب المهمة لتطوير الحوار البرلماني سيكون إدخال أشكال جديدة للتعاون.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ أن تلك الزيارة هي "زيارة تاريخية لمجلس الشورى والمملكة العربية السعودية" وقال: "نحن نولي اهتماما بالغ الأهمية والجدية بالتعاون مع روسيا ونلاحظ الديناميكية الإيجابية في تطور العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا، لا سيما في ظل الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها بين العاهل السعودي والرئيس الروسي".

واقترح فولودين تكليف نائبي رئيسي مجلس الدوما ومجلس الشورى بإعداد خطة للعمل البرلماني المشترك، وهو اقتراح أيّده آل الشيخ. وقد تم الترحيب بالوفد الروسي خلال جلسة مجلس الشورى، وأشار فولودين في الاجتماع إلى إطلاق النسخة العربية من الموقع الرسمي لمجلس الدوما على شبكة الإنترنت.

المصدر: نوفوستي