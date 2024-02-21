فولودين: العربية ستصبح لغة العمل الأجنبية الرابعة على موقع الدوما الإلكتروني

صرح رئيس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الموقع الإلكتروني الرسمي للدوما (مجلس النواب) سيكون متاحا باللغة العربية.

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وذكر فولودين أن النسخة الإنجليزية من المنصة تعمل منذ سبتمبر عام 2018، أما النسخة الإسبانية فتم تفعيلها منذ سبتمبر عام 2023، وفي ديسمبر الماضي تم إطلاق الموقع الإلكتروني باللغة الصينية.

وقال:" سيكون الموقع الرسمي لمجلس الدوما متاحا باللغة العربية. ستصبح اللغة العربية لغة العمل الأجنبية الرابعة على موقعنا".

وأضاف:" تم تحقيق ذلك حتى يكون مجلس الدوما أكثر انفتاحا، ويكون عمله متاحا ليس لمواطني بلادنا والذين يجيدون اللغة الروسية، فحسب بل وللمقيمين في مختلف قارات العالم".

وقال فولودين: "يتم ذلك حتى يكون مجلس الدوما أكثر انفتاحا، وكي يكون عمله متاحا ليس فقط لمواطني بلدنا، ممن يعرفون اللغة الروسية، ولكن أيضا لسكان مختلف القارات. علاوة على ذلك، فنحن نبني علاقات فعالة للغاية مع أمريكا اللاتينية، لهذا صدرت النسخة الإسبانية. كما نبني علاقات مع الصين، وهي شريك استراتيجي، حيث يعيش أكثر من مليار شخص يتحدثون اللغة الصينية، لهذا أطلقنا موقعا باللغة الصينية. أما اللغة العربية فهي أيضا إحدى أولوياتنا بالنسبة لدول الشرق وشمال إفريقيا".

المصدر:RT