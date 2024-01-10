موسكو: اجتماع الرياض السري حول أوكرانيا محاولة للتذكير بنظام زيلينسكي

قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاجتماع السري حول أوكرانيا الذي عقد في الرياض مؤخرا، كان حملة ترويجية للفت الانتباه إلى نظام فلاديمير زيلينسكي.

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وأضافت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك": "هذا مفهوم قديم... مفهوم جذب الاهتمام السياسي لنظام زيلينسكي.. هذه حملة ترويجية لنظام زيلينسكي".

وأشارت إلى أن مثل هذا "الضجيج الإعلامي تم خلقه من أجل الحفاظ على وهم النشاط السياسي، وتحويل انتباه الجمهور والرأي العالمي بعيدا عن العمليات الحقيقية للتسوية المحتملة".

وعلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الاجتماع السري في وقت سابق، بالقول إن هدف الغرب كان إجبار الدول النامية على التوقيع على "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، والتي هي مجرد نسج خيال مريض.

وكشفت "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر في تقريرها، أن اجتماعا سريا عقد في الرياض بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين في 16 ديسمبر الماضي، حول "صيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي"، وأن اللقاء فشل في التوصل إلى أي نتائج.

المصدر: نوفوستي