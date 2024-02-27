زيلينسكي في السعودية للقاء بن سلمان وبحث "صيغة السلام" الأوكرانية و"أسرى الحرب"

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة.

وقالت الوكالة إنه كان في استقبال زيلينسكي بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا محمد المسهر الجبرين، وسفير أوكرانيا لدى المملكة أناتولي بيترينكو، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" إنه وصل إلى السعودية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف إن المفاوضات ستتناول "صيغة السلام" الأوكرانية لوقف العملية العسكرية الروسية و"وعودة أسرى الحرب".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد استقبل في الرياض أمس، رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، الذي يقوم ووفد مرافق له بزيارة رسمية إلى السعودية.

وكشفت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة، أن اجتماعا سريا عقد في الرياض بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين في 16 ديسمبر الماضي، حول "صيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي"، وأن اللقاء فشل في التوصل إلى أي نتائج.

المصدر: واس+RT