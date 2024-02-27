مسؤول أوروبي لـ"فايننشال تايمز": القوات الغربية الخاصة موجودة في أوكرانيا دون إعلان رسمي

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه بوجود قوات خاصة غربية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أوروبي كبير قوله: "الجميع يعلم أن القوات الخاصة الغربية موجودة في أوكرانيا، لكنهم لم يعلنوا ذلك رسميا".

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وأضاف المسؤول أن بيان ماكرون يهدف إلى "خلق الردع وعدم اليقين" في العلاقات مع روسيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وتعقيبا على تصريحات ماكرون، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن وجود عسكريين غربيين في أوكرانيا لا يعني المشاركة في النزاع.

المصدر: نوفوستي