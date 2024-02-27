 
مباشر

مسؤول أوروبي لـ"فايننشال تايمز": القوات الغربية الخاصة موجودة في أوكرانيا دون إعلان رسمي

أخبار العالم

مسؤول أوروبي لـ
Globallookpress David Young
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x29w

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤول أوروبي لم يذكر اسمه بوجود قوات خاصة غربية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أوروبي كبير قوله: "الجميع يعلم أن القوات الخاصة الغربية موجودة في أوكرانيا، لكنهم لم يعلنوا ذلك رسميا".

إقرأ المزيد
مدفيديف: حديث ماكرون حول احتمال دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا
مدفيديف: حديث ماكرون حول احتمال دخول قوات الناتو إلى أوكرانيا "إسهال في الكلام"

وأضاف المسؤول أن بيان ماكرون يهدف إلى "خلق الردع وعدم اليقين" في العلاقات مع روسيا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

وتعقيبا على تصريحات ماكرون، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن وجود عسكريين غربيين في أوكرانيا لا يعني المشاركة في النزاع.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا