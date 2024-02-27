الخارجية الفرنسية: وجود عسكريين غربيين في أوكرانيا لا يعني المشاركة في النزاع

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن وجود عسكريين غربيين في أوكرانيا لا يعني المشاركة في النزاع.

وقال سيجورنيه، متحدثا أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: "قد يتطلب عدد من هذه الأعمال (مساعدة أوكرانيا) التواجد على الأراضي الأوكرانية دون عبور حدود المشاركة (في النزاع)".

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وبدوره أشار وزير دفاع البلاد سيباستيان ليكورنو، في حديثه أمام البرلمان، إلى أنه لا يوجد حديث عن حرب مع روسيا.

وأكد أنه "من الواضح أن مسألة الحرب مع روسيا ليست مطروحة على الطاولة. والقول بأننا لا نستبعد أي شيء ليس علامة ضعف ولا تصعيد".

واعتبر أنه من الطبيعي تماما أن يتساءل رؤساء الدول الغربية عما يمكنهم فعله لأوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بإزالة الألغام أو تدريب الجيش.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي