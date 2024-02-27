البيت الأبيض يعتبر سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا علامة فارقة في مسار الحرب

وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير مدينة أفدييفكا بأنها مدينة هامة في النزاع، وذلك بعد تصريحات متكررة لمسؤولين أوكرانيين وغربيين بأن المدينة ليست ذات أهمية استراتيجية.

وقالت كارين جان بيير في مؤتمر صحفي دوري: "لقد رأينا الأسبوع الماضي كيف سيطرت روسيا على واحدة من أهم المدن (في منطقة النزاع الأوكرانية)".

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وأكدت أن هروب القوات الأوكرانية من أفدييفكا دليل على "الوضع المؤسف الذي تم الوصول إليه مؤخرا بسبب تقاعس الكونغرس الأمريكي".

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل ذلك أن كييف قد تفقد السيطرة على مدن أخرى بعد سيطرة القوات الروسية على مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 17 فبراير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيطرة الجيش الروسي على مدينة أفدييفكا بشكل كامل.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن انسحاب الوحدات الأوكرانية كان فوضويا.

المصدر: تاس