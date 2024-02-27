سفير ليتواني يهدد بـ"تحييد" كاليننغراد الروسية واعتبار البلطيق "بحرا داخليا للناتو"

هدد سفير ليتوانيا في السويد ليناس لينكيفيتشيوس بـ"تحييد" كالينينغراد الروسية، معتبرا أن بحر البلطيق أصبح بحرا داخليا للحلف بعد انضمام السويد إلى الناتو.

وكتب وزير خارجية ليتوانيا الأسبق في حسابه على منصة "إكس": "بعد انضمام السويد إلى الحلف، أصبح بحر البلطيق داخليا في حلف شمال الأطلسي. وإذا تجرأت روسيا على تحدي الحلف شمال، فإن كالينينغراد ستكون أول من يتم تحييدها".

After #Sweden was integrated into the Alliance, the Baltic Sea became an internal #NATO sea. If #Russia dares to challenge NATO, Kaliningrad would be "neutralized" first. Russia's previous false accusations that it is surrounded by NATO are now becoming a reality. pic.twitter.com/f3ftiMO4ED — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 27, 2024

ويوم أمس، صادق البرلمان الهنغاري على اتفاقية انضمام السويد إلى حلف الناتو، وأصبحت بوادبست بذلك آخر عضو في الحلف يوافق على طلب الانضمام السويدي.

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وكانت حكومة هنغاريا قد قدمت إلى البرلمان مشروع قانون بشأن انضمام السويد إلى الناتو في صيف 2022، لكن النواب أوقفوه بسبب التصريحات غير الودية من قبل السياسيين السويديين تجاه بودابست.

وفي 27 مارس 2023، وافق برلمان البلاد على انضمام فنلندا إلى الحلف لكنه أرجأ النظر في مسألة السويد.

من جهته، علق المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الاثنين الماضي، على مصادقة البرلمان الهنغاري على طلب السويد للانضمام إلى حلف "الناتو" معتبرا أن الانضمام سيعزز أمن أوروبا والعالم أجمع.

المصدر: تاس + نوفوستي