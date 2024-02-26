"نصر مشترك".. شولتس يعلق على مصادقة هنغاريا على طلب انضمام السويد إلى "الناتو"

علق المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، على مصادقة البرلمان الهنغاري على طلب السويد للانضمام إلى حلف "الناتو" معتبرا أن انضمام السويد سيعزز أمن أوروبا والعالم أجمع.

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ووصف شولتس مصادقة البرلمان الهنغاري على الطلب السويدي للانضمام إلى الحلف بأنه "نصر مشترك".

وكتب شولتس عبر منصة "إكس": "طريق السويد إلى حلف "الناتو" مفتوح وهذا يعتبر نصرا لنا جميعا، ومن الجيد أن البرلمان الهنغاري صادق اليوم على قرار انضمامها الأمر الذي يعزز تحالفنا الدفاعي وبالتالي أمن أوروبا والعالم أجمع".

وصادق البرلمان الهنغاري، اليوم الاثنين، في الجلسة الأولى لدورة الربيع على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن حكومة بلاده تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لكن نواب البرلمان الهنغاري ليسوا جاهزين لإبرامه، لأن سلطات هاتين الدولتين تروجان "أكاذب ملفقة" حول هنغاريا.

يذكر أنه في ضوء الأحدات في أوكرانيا قدمت فنلندا والسويد في مايو 2022 طلبين للانضمام إلى حلف الناتو. وفي 4 أبريل 2023 أصبحت فنلندا العضو الـ31 في حلف الناتو، أما طلب السويد فكان ينتظر موافقة هنغاريا حتى اليوم.

المصدر: نوفوستي