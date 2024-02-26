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البرلمان الهنغاري يصادق على طلب السويد بالانضمام إلى الناتو

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البرلمان الهنغاري يصادق على طلب السويد بالانضمام إلى الناتو
Gettyimages.ru
البرلمان الهنغاري
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صادق البرلمان الهنغاري اليوم الاثنين، في الجلسة الأولى لدورة الربيع على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وخلال الجلسة التي تم بثها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، صوت 188 نائبا لصالح طلب السويد، وعارضه 6، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت.

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وأرجأت بودابست منذ فترة طويلة التصويت على قبول انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن حكومة بلاده تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لكن نواب البرلمان الهنغاري ليسوا جاهزين لإبرامه، لأن سلطات هاتين الدولتين تروجان "أكاذب ملفقة" حول هنغاريا.

يذكر أنه في ضوء الأحدات في أوكرانيا قدمت فنلندا والسويد في مايو 2022 طلبين للانضمام إلى حلف الناتو. وفي 4 أبريل 2023 أصبحت فنلندا العضو الـ31 في حلف الناتو. أما طلب السويد فكان ينتظر موافقة هنغاريا حتى اليوم.

المصدر: "نوفوستي"+RT

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