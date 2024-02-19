وزير خارجية ليتوانيا: الأمور في أوكرانيا وأوروبا لا تسير على ما يرام

قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، إن الأمور في أوكرانيا وأوروبا "لا تسير على ما يرام".

وكتب وزير خارجية ليتوانيا على صفحته في منصة "إكس": "خلال مؤتمر ميونيخ سئلت عن سبب كآبتي إلى هذا الحد. حسنا، يجب على شخص ما أن يخبرني كيف تسير الأمور حقا. إن الأمور لا تسير على ما يرام هنا".

وأوضح الوزير أن "أوكرانيا تفتقر إلى الذخيرة وهي مضطرة للتنازل، وتواجه أوروبا تحديات يمكن أن تختبر قوة المادة الخامسة (من معاهدة شمال الأطلسي للدفاع الجماعي)".

وأضاف أن الدول الغربية تفتقر إلى "الإرادة السياسية" لدعم كييف وحماية الأمن الجماعي.

المصدر: تاس