"للتدريب وتنمية المهارات".. الجيش الأمريكي ينشر بيانات "خاصة بالجيش الروسي"

نشر الجيش الأمريكي ملخصا من 280 صفحة تضمن "بيانات عن الجيش الروسي"، وتحدثت عما قال إنها "هيكلية الجيش وأسلحته وتكتيكاته المتبعة".

وانتشر الموجز المذكور تحت عنوان "التكتيكات الروسية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تقديمها كدليل تدريبي لأغراض "التدريب العسكري والتعليم المهني وتنمية المهارات القيادية".

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وجاء في مقدمة الكتيب على أنه يدرس تكتيكات الأفراد العسكريين الروس وتنظيمهم وتصرفاتهم، وتصف كيف يمكن لروسيا الاتحادية أن تشن حربا وفقا لمبدأها هي.

كما تطرق هذا الدليل إلى المفاهيم التكتيكية الروسية المستخدمة في التدريبات والمناورات، وفي الدرجة الأولى للعمليات العسكرية واسعة النطاق.

ويحتوي أيضا على بيانات مختلفة، بدءا من أماكن الانتشار الدائم للوحدات العسكرية الروسية ويصل إلى المعايير التكتيكية والفنية لأسلحة الجيش الروسي.

وعنون التقرير المنشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي سؤالا: "هل تعرف عدوك؟".

يشار إلى أن معدي هذا الملخص لم يأتوا على ذكر ما ينجزه الجيش الروسي في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وبرروا ذلك- بحسب رأيهم - بأنه من السابق لأوانه.

المصدر: voennoedelo.com