بوتين يهنئ قوات العمليات الروسية الخاصة في عيدهم

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات العمليات الخاصة في يوم عيدهم، وأشاد ببطولاتهم في المعارك ضد النازيين الجدد، مؤكدا أنهم مستعدون للدفاع عن مصالح روسيا في أي مكان من العالم.

وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو: "أيها الرفاق الأعزاء! أهنئكم بعيدكم، يوم قوات العمليات الخاصة.. أشكر جميع الأفراد والمحاربين القدامى على خدمتهم العسكرية الصادقة والنزيهة وشجاعتهم الشخصية، وعلى الولاء للقسم والواجب".

إقرأ المزيد

ووجه الرئيس الروسي كلمات شكر خاصة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال: "في أخطر المناطق، على الخطوط الأمامية، في أعماق خطوط العدو، في الغارات والهجمات..تقومون بالمهام الموكلة إليكم بشرف، وتتصرفون بجرأة وكفاءة وحسم، هذه الصفات العالية والصلابة الخاصة ميزت دائما مقاتلي وقادة قوات العمليات الخاصة".

وأضاف بوتين: "في فترة قصيرة من الزمن، مررتم بشرف فترة التشكيل.. وأصبحتم قوة ضاربة قوية لجيشنا.. أثبتت قوات العمليات الخاصة عمليا أنها مستعدة للدفاع عن الوطن الأم من أول نداء، والدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا في أي مكان من العالم.. لقد دافعتم عن سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من تهديدات القوميين والطغاة، وقمتم بأداء رائع في الحرب ضد الإرهاب في سوريا، واليوم تظهرون أمثلة على البطولة والشجاعة في المعارك مع النازيين الجدد".

يذكر أنه يتم الاحتفال بيوم قوات العمليات الخاصة في 27 فبراير من كل عام وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 26 فبراير 2015.

المصدر: "نوفوستي"+RT