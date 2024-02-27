التحقيق مع مستشار في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن "تصرفات غير رسمية" في أوكرانيا (صور)

يخضع أحد كبار موظفي الكونغرس الأمريكي للتحقيق بسبب رحلاته المتكررة إلى مناطق الحرب في أوكرانيا، وتقديم معدات قنص بقيمة 30 ألف دولار للجيش الأوكراني.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن التحقيق يتعلق بكايل باركر، كبير مستشاري مجلس الشيوخ للجنة الأمن والتعاون الخاصة بأوروبا، المعروفة باسم لجنة "هلسنكي".

وقال تقرير سري لمدير اللجنة والمستشار العام إن نقل تلك المعدات يمكن أن يجعل باركر "عميلا أجنبيا غير مسجل"، مبينا أن باركر سافر إلى الخطوط الأمامية لأوكرانيا مرتديا ملابس مموهة وشارات عسكرية أوكرانية، وقام بتعيين مسؤول أوكراني للحصول على زمالة الحكومة الأمريكية على الرغم من اعتراضات مسؤولي الأخلاقيات والأمن في الكونغرس.

Remains of the occupation at Kherson’s liberated #Chornobaivka airport, which became a symbol of Russian ineptitude and a rallying cry for free #Ukraine. pic.twitter.com/foKxV8vYFP — Kyle Parker 🏴‍☠️ (@kyleparkernet) February 1, 2023

وأثار التقرير احتمالية "استهدافه واستغلاله عن قصد أو عن غير قصد من جانب جهاز استخبارات أجنبي"، مشيرا إلى "قضايا مكافحة التجسس" التي ينبغي إحالتها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال ممثل باركر إنه لم يرتكب أي خطأ، وأشار إلى أن موكله كان هدفا لـ"حملة انتقامية" لتوجيهه اتهامات بسوء السلوك ضد مؤلفي التقرير.

With brigade commander “Kupol” of the heroic 46th at a command post near #Bakhmut/#Soledar. I spent a night with them under the stars (and the HIMARS) on the Kherson front in October and was honored to spend time with them again on this trip as they hold the line in the east. pic.twitter.com/Ven1xqPGiq — Kyle Parker 🏴‍☠️ (@kyleparkernet) February 1, 2023

وتظهر السجلات أن التقرير أزعج رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جو ويلسون لدرجة أنه أوصى بإقالة باركر لحماية الأمن القومي.

وقال ممثل باركر إنه لم يطلب منه الاستقالة، وليس لديه أي خطط لذلك.

ولا يزال باركر عضوا في اللجنة في انتظار ما وصفه ثلاثة مسؤولين أمريكيين، بأنه تحقيق واسع النطاق في سلوك الموظفين، بما في ذلك الاتهامات الواردة في التقرير واتهامات باركر ضد المدير التنفيذي للجنة، ستيفن شراج، والمحامي مايكل جيفروي، الذي كتب التقرير.

وقال المسؤولون، إن التحقيق تجريه شركة محاماة خارجية، ومن غير الواضح ما إذا كان الكونغرس قد أحال الملف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أوصى التقرير، أم لا.

المصدر: "نيويورك تايمز"