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باهظة الثمن وغير فعالة.. السفارة الروسية لدى مصر تكشف مصير الأسلحة الأمريكية في ساحة المعركة

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باهظة الثمن وغير فعالة.. السفارة الروسية لدى مصر تكشف مصير الأسلحة الأمريكية في ساحة المعركة
Legion-Media
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أكدت السفارة الروسية لدى مصر أنه يتوجب على العالم التفكير جديا قبل الإقدام على شراء السلاح الأمريكي، بعد تدمير الجيش الروسي لدبابة "أبرامز" في دونباس بمجرد ظهورها في ساحة المعركة.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها: "دمر الجنود الروس دبابة أبرامز الأمريكية في دونباس بمجرد ظهورها في ساحة المعركة".

باهظة الثمن وغير فعالة.. السفارة الروسية لدى مصر تكشف مصير الأسلحة الأمريكية في ساحة المعركة

وأضاف البيان: "المعدات العسكرية الأمريكية المتباهية تحترق على الأراضي الروسية، ويجب على أولئك الذين يشترون أسلحة من واشنطن في العالم أن يفكروا مرتين في الأمر.. فهي باهظة الثمن وغير فعالة".

باهظة الثمن وغير فعالة.. السفارة الروسية لدى مصر تكشف مصير الأسلحة الأمريكية في ساحة المعركة

هذا وصرح يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، بأن الجيش الروسي دمر أول دبابة أبرامز تستخدمها القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة على محور أفدييفكا.

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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