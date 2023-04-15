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لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان
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يشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان.

وفي ما يأتي، آخر الأحداث والتطورات الميدانية والعسكرية والدولية بخصوص الاشتباكات في السودان:

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