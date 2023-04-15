الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان يدين الاشتباكات  

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الاشتباكات الدائرة في السودان، ودعا الأطراف إلى الوقف الفوري للقتال

وذكر المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان: "فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (UNITAMS) ، يدين بشدة المواجهات العسكرية في السودان".

ولفت البيان إلى أن بيرتس اتصل بالجانبين ودعا للوقف الفوري للقتال لضمان سلامة الشعب السوداني، وتجنيب البلاد الانجرار نحو المزيد من العنف.

في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة ريا نوفوستي في السودان عن اندلاع اشتباكات بين قوات الرد السريع والجيش النظامي في العاصمة السودانية الخرطوم.

كما أفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.

وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على قصر الجمهورية (القصر الرئاسي) في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد. واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش النظامي بمهاجمة قاعدتها في العاصمة مستخدمة جميع أنواع الأسلحة".

المصدر: ريا نوفوستي.