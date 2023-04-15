قوات الدعم السريع توضح سبب هجومها على الجيش السوداني

اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بمهاجمة إحدى قواعدها في الخرطوم، فيما سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية.

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وفي بيان جديد عقب اندلاع المواجهات، قالت قوات الدعم اليوم السبت إنه "امتدادا للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوات الدعم السريع المتمركزة في مقرها بأرض المعسكرات سوبا، وإلحاقا للبيان السابق، تفيد قيادة قوات الدعم السريع الشعب السوداني والرأي العام الاقليمي والدولي بأن القوات المسلحة هاجمت في وقت متزامن مواقع ومقرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومدن أخرى جاري حصرها".

وأضاف البيان: "فيما قامت قوات الدعم السريع بالدفاع عن نفسها والرد على القوات المعادية وكبدتها خسائر كبيرة وتمكنت من السيطرة على مطار وقاعدة مروي. وطرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم".

بسم الله الرحمن الرحيم

*قيادة قوات الدعم السريع *

*بيان الشعب السوداني رقم (2) *



امتدادًا للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوات الدعم السريع المتمركزة في مقرها بأرض المعسكرات سوبا وإلحاقًا للبيان السابق تفيد قيادة قوات الدعم السريع الشعب السوداني والرأي العام الاقليمي والدولي pic.twitter.com/Kg2IYncc8l — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

وتابع: "وفي هذا الظرف الدقيق من تاريخ أمتنا تدعو قوات الدعم السريع جميع المواطنين بأنها تقف إلى جانبهم وستواصل جهودها من أجل حماية مكتسبات الوطن وثورة شعبه المجيدة الظافرة المنتصرة".

ودعا البيان "أفراد ومنسوبي القوات المسلحة الشرفاء إلى الوقوف إلى جانب الحق"، مؤكدا "أنها لا تستهدفهم لكنها ترفض استخدامهم من قبل قيادة القوات المسلحة الذين يريدون التشبث بكراسي السلطة التي من أجلها هم مستعدون لتعريض استقرار البلاد إلى الخطر".

المصدر: RT