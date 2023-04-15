جامعة الدول العربية تعلق على اشتباكات القوى العسكرية في السودان
almayadeen.net
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أدان أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، لجوء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لاستخدام السلاح، ودعا جميع الأطراف للوقف الفوري لعمليات إطلاق النار، في العاصمة الخرطوم.
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وأكد أبو الغيظ، على مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الصراع، وعموم البلاد.
وشدد على ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، معربا عن "صدمته للجوء الطرفين لاستخدام السلاح، ودب الخلاف بين الأخوة في نهار شهر رمضان المبارك".
وأشار إلى استعداد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتدخل، ومساعدة الطرفين على تحقيق التسوية بينهما.
المصدر: RT