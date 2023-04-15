 
مباشر
عاجل
مناشدة أطباء السودان بالتوجه إلى أقرب مستشفى من مكان سكنهم للمساعدة في علاج المصابين

يوم دام في السودان.. اشتباكات واتهامات متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4p0

يشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

إقرأ المزيد
الجيش السوداني: تحركات لقوات الدعم السريع دون إبلاغنا
الجيش السوداني: تحركات لقوات الدعم السريع دون إبلاغنا

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان اليوم السبت أن قوة كبيرة من الجيش هاجمت مقرهم في منطقة "سوبا" جنوبي الخرطوم.

وقالت "الدعم السريع"، التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في بيان لها على "تويتر"، إن قوات الجيش هاجمت المقر بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأضاف البيان: "تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم السبت 15 أبريل بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارا على القوات المتواجدة هناك".

وتابع: "ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ، وإزاء هذا الاعتداء الغاشم توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة في السيد مالك عقار والأستاذ مني اركو مناوي والدكتور جبريل إبراهيم وأطلعتهم على الأمر".

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن "مواجهات" ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمعت بالقرب من قاعدة تتمركز فيها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، كما سمع إطلاق نار بالقرب من المطار وفي شمال العاصمة.

على إثر ذلك، توقفت حركة الطيران وسط انتشار عسكري داخل مطار الخرطوم، وتم إغلاق جميع جسور العاصمة، فيما قامت قوات الدعم السريع بإغلاق محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

من جهتهم، ناشدوا "أطباء السودان" كل الأطباء بالتوجه إلى أقرب مستشفى من مكان سكنهم للمساعدة في علاج المصابين خاصة جنوبي الخرطوم ومدينة بحري.

ويأتي ذلك بعد اتهام الجيش السوداني قوات "الدعم السريع" بحشد عناصرها وتحريكها في الخرطوم ومدن أخرى دون التنسيق معه. معتبرا هذه التحركات تجاوزا واضحا للقانون.

وتتواصل الوساطات في السودان بهدف حلحلة الملف ومنع إنجراره إلى نزاع مسلح بين الجانبين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا