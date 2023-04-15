يوم دام في السودان.. اشتباكات واتهامات متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع (فيديو)

يشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

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أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان اليوم السبت أن قوة كبيرة من الجيش هاجمت مقرهم في منطقة "سوبا" جنوبي الخرطوم.

وقالت "الدعم السريع"، التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في بيان لها على "تويتر"، إن قوات الجيش هاجمت المقر بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأضاف البيان: "تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم السبت 15 أبريل بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارا على القوات المتواجدة هناك".

وتابع: "ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ، وإزاء هذا الاعتداء الغاشم توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة في السيد مالك عقار والأستاذ مني اركو مناوي والدكتور جبريل إبراهيم وأطلعتهم على الأمر".

وسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق مختلفة من العاصمة السودانية، فيما تشهد البلاد خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة.

وقال شهود إن "مواجهات" ودوي انفجارات وإطلاق نيران سمعت بالقرب من قاعدة تتمركز فيها قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم، كما سمع إطلاق نار بالقرب من المطار وفي شمال العاصمة.

على إثر ذلك، توقفت حركة الطيران وسط انتشار عسكري داخل مطار الخرطوم، وتم إغلاق جميع جسور العاصمة، فيما قامت قوات الدعم السريع بإغلاق محيط الإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

من جهتهم، ناشدوا "أطباء السودان" كل الأطباء بالتوجه إلى أقرب مستشفى من مكان سكنهم للمساعدة في علاج المصابين خاصة جنوبي الخرطوم ومدينة بحري.

ويأتي ذلك بعد اتهام الجيش السوداني قوات "الدعم السريع" بحشد عناصرها وتحريكها في الخرطوم ومدن أخرى دون التنسيق معه. معتبرا هذه التحركات تجاوزا واضحا للقانون.

وتتواصل الوساطات في السودان بهدف حلحلة الملف ومنع إنجراره إلى نزاع مسلح بين الجانبين.

بسم الله الرحمن الرحيم

قيادة قوات الدعم السريع #بيان الشعب السوداني



تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم السبت 15 ابريل بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل الى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك#SUDAN#RSFpic.twitter.com/7KGjk3eAAf — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

أصوات إطلاق نار واشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم #السودان#sudanpic.twitter.com/LbL8eOgFo1 — Ataf Mohamed عطاف محمد (@atafmohamed3) April 15, 2023

⚠️ يرجى من المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر وتنبيه الاقارب بعدم التجول في هذا الوقت ما امكن._مناطق تنشط فيها اصوات الرصاص حاليا



١. مروي بالقرب من المطار

٢. سوبا جنوب الخرطوم

٣. القيادة وسط الخرطوم

٤. الطرق المؤدية للقصر .

٥.بحري المظلات#السودان#لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعيةpic.twitter.com/KL5iMgiOjJ — لجنة مقاومة السجانة (@Sijanah_resist) April 15, 2023

المصدر: RT