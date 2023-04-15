"تجمع المهنيين" المعارك في الخرطوم تعبر عن مصالح وأهواء جنرالات النظام السابق

قال تجمع المهنيين السودانيين إثر اندلاع معارك بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع إن هذه المعارك تعبر فقط عن أهواء وصراعات جنرالات اللجنة الأمنية لنظام المؤتمر الوطني وميليشياته.

وأضاف تجمع المهنيين السودانيين، في بيان نشره في صفحته الرسمية، على "فيسبوك": اليوم السبت، أن "هذه اللحظات العصيبة وقد اندلعت المواجهات العسكرية بين جنرالات الانقلابيين، فإن تماسك كل فئات المجتمع وفي مقدمتها قوى الثورة لمحاصرة وعزل كل محاولات الدفع ببلادنا إلى هاوية الاقتتال الأهلي هو الواجب المقدم".

وناشد المواطنين العودة إلى منازلهم والاكتفاء بالحركة داخل أحيائهم السكنية عند الضرورة.

كما ناشد "كل رفاق الكفاح في لجان المقاومة والتنظيمات المهنية وكل الأجسام الثورية الأخرى أن تعمم رسائل التأكيد على سلميتها وعدم انخراطها في أي أعمال عدوانية، وأنها ستكون لجانا لحماية السلم والتعاضد الاجتماعي في أحيائها، ولن تستجيب لأي محاولة أو إغراء لجرها لأي شكل من أشكال العنف".

المصدر: RT