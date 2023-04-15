الجيش السوداني ينفي لـ RT قيام قوات الدعم السريع بالسيطرة على القصر الجمهوري

نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني لـ RT سيطرت قوات الدعم السريع على القصر الجمهوري في الخرطوم.

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وقال المتحدث لمراسلنا: "مازالت المعارك جارية في المناطق الاستراتيجية بالعاصمة، والدعم السريع لم يستولي علي أي موقع"، مضيفا: "قواتنا تتصدى للدعم السريع وتمارس واجبها، والاشتباكات مازالت في مروي".

وأكد المتحدث على أن قوات الدعم لم تستولي على أي من المواقع المحيطة بالقيادة العامة والقصر الجمهوري والمطار، مشددا على أن عناصر الجيش تتصدى لهم وتمارس واجبها.

وأشار إلى أن البلاد في حالة حرب حاليا، وفي الحرب تحصل العديد من المتغيرات، لكن الجيش مازال مسيطر على المواقع التي أعلن الدعم السيطرة عليها.

واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT