حزب الأمة القومي السوداني يوجه نداء عاجلا للقوات المتناحرة في الخرطوم

توجه حزب الأمة القومي السوداني بنداء إلى قيادة القوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع، طالبهما بالوقف الفوري لإطلاق النار وعودة القوات إلى مواقعها.

وقال الحزب في بيان اليوم السبت إنه "يناشد قيادة الجيش السوداني وقيادة الدعم السريع، بالوقف الفوري لاطلاق النار في كل مواقع الاشتباك، وعودة القوات إلى مواقعها السابقة قبل الاشتباكات".

كما دعا إلى إلى "تشكيل لجنة مشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع (3+3) وشخصيات قومية (5) للاتفاق حول التهدئة ومنع انفلات الأوضاع الأمنية".

كذلك توجه الحزب بدعوة إلى الشعب السوداني لتأمين الوحدة الوطنية.

وناشد "الدول الشقيقة والصديقة منع أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي".

وشكل حزب الأمة القومي السوداني غرفة عمليات طارئة للتعامل مع الأوضاع الراهنة.

المصدر: RT